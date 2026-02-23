Молдову на сутки накроет проливной дождь: Циклон несёт не только осадки, но и тепло в +9 градусов- синоптики о новой напасти

Молдова окажется во власти активного циклона. По данным синоптиков, в течение суток страну накроют интенсивные осадки — вероятность дождя достигает 100%. Наиболее ощутимыми они будут в центральных районах, включая Кишинёв.
В столице ожидается до +8 градусов днём и около 0° ночью. Осадки будут носить затяжной характер: дождь сохранится практически весь день, местами возможны порывы ветра и ухудшение видимости на дорогах.
Потом циклон начнёт постепенно смещаться, однако влияние фронта сохранится. Вероятность дождя снизится до 58%, температура составит около +7° днём и до +2° ночью.
Спустя двое суток погодная картина изменится: осадки практически прекратятся, но вместе с этим в страну вернётся холодный воздух. Дневные показатели опустятся до +3°, а ночью столбики термометров покажут до −2°.
К выходным синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры: в субботу до +5°, в воскресенье до +8° при минимальной вероятности осадков.