Вашингтон
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдову на сутки накроет проливной дождь: Циклон несёт не только осадки, но и тепло в +9 градусов- синоптики о новой напасти

Метеорологи рассказали о погоде, которая ожидается в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Молдова окажется во власти активного циклона. По данным синоптиков, в течение суток страну накроют интенсивные осадки — вероятность дождя достигает 100%. Наиболее ощутимыми они будут в центральных районах, включая Кишинёв.

В столице ожидается до +8 градусов днём и около 0° ночью. Осадки будут носить затяжной характер: дождь сохранится практически весь день, местами возможны порывы ветра и ухудшение видимости на дорогах.

Потом циклон начнёт постепенно смещаться, однако влияние фронта сохранится. Вероятность дождя снизится до 58%, температура составит около +7° днём и до +2° ночью.

Спустя двое суток погодная картина изменится: осадки практически прекратятся, но вместе с этим в страну вернётся холодный воздух. Дневные показатели опустятся до +3°, а ночью столбики термометров покажут до −2°.

К выходным синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры: в субботу до +5°, в воскресенье до +8° при минимальной вероятности осадков.