Нарколог Тюрин назвал время полного выведения алкоголя из организма

По словам врача, на расщепление основного объема этанола требуется от двух до двенадцати часов в зависимости от дозы. После этого срока алкотестер уже может показывать ноль, однако продукты распада алкоголя продолжают воздействовать на организм. В течение 72 часов после употребления восстанавливаются водно-солевой баланс, нейронные связи и клетки печени, в этот период нервная система и гормональный фон остаются крайне уязвимыми.