Нарколог Тюрин назвал время полного выведения алкоголя из организма

Нарколог Андрей Тюрин заявил, что на расщепление в организме основного объема этанола требуется от двух до двенадцати часов в зависимости от дозы.

Источник: Аргументы и факты

Полное выведение алкоголя из организма занимает трое суток. Об этом заявил «Ленте.ру» нарколог Андрей Тюрин.

По словам врача, на расщепление основного объема этанола требуется от двух до двенадцати часов в зависимости от дозы. После этого срока алкотестер уже может показывать ноль, однако продукты распада алкоголя продолжают воздействовать на организм. В течение 72 часов после употребления восстанавливаются водно-солевой баланс, нейронные связи и клетки печени, в этот период нервная система и гормональный фон остаются крайне уязвимыми.

Тюрин добавил, что на полное восстановление нейрохимического баланса мозга и нормализацию сна после запоя может уйти до 21 дня.

Ранее гастроэнтеролог Итала Невес подсказала действенные способы облегчить похмелье.