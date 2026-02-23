Трепольский призвал россиян не увольняться из-за ситуации на рынке труда

Импульсивное увольнение «в никуда» является главной ошибкой россиян на рынке труда в 2026 году, где срок поиска работы вырос до трех-четырех месяцев. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.
По словам специалиста, компании перешли из режима «экспансия» в режим «оптимизация» и больше не борются за кандидатов, делая ставку на удержание и внутренний найм. Наиболее заметное охлаждение затронуло маркетинг, консалтинг, HR и инвестиции, а также позиции Junior и Middle в IT. При этом промышленность, строительство и логистика остаются перегретыми из-за острого дефицита инженеров и квалифицированных рабочих.
Эксперт рекомендует осваивать ИИ, развиваться горизонтально внутри компании и диверсифицировать доход за счет проектной деятельности. Он предупредил, что эпоха двузначного роста окладов без изменения квалификации заканчивается, и большинство компаний планируют индексацию лишь на уровне официальной инфляции.
