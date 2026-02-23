А ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что отказ от российского газа поставил Германию в крайне тяжёлое положение. По его словам, запасы топлива в стране стремительно иссякают, а уровень газа в хранилищах достиг 22,99%. Он отметил, что меры Евросоюза по отказу от российского газа, обозначенные в плане REPowerEU до 2027−2028 годов, только усугубляют ситуацию.