Филиппо: Вето Орбана на решение ЕС о помощи Украине может спасти тысячи жизней

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине 90 млрд евро в рамках ЕС поможет сэкономить миллиарды евро Франции и потенциально спасти тысячи жизней.
«Вето Орбана позволит нам сэкономить 17 млрд евро французских денег и может предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине», — написал Филиппо.
Ранее Politico сообщил, что Орбан уведомил председателя Европейского совета Антониу Кошта о блокировке финансирования «в ответ на акт неспровоцированной враждебности Украины». Министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить план выделения средств, подтвердила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.