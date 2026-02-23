Филиппо: Вето Орбана на решение ЕС о помощи Украине может спасти тысячи жизней

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине 90 млрд евро в рамках ЕС поможет сэкономить миллиарды евро Франции и потенциально спасти тысячи жизней.