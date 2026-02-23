Вашингтон
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо: Вето Орбана на решение ЕС о помощи Украине может спасти тысячи жизней

Блокировка финансирования Киева ЕС позволит сэкономить средства и предотвратить эскалацию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине 90 млрд евро в рамках ЕС поможет сэкономить миллиарды евро Франции и потенциально спасти тысячи жизней.

«Вето Орбана позволит нам сэкономить 17 млрд евро французских денег и может предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине», — написал Филиппо.

Ранее Politico сообщил, что Орбан уведомил председателя Европейского совета Антониу Кошта о блокировке финансирования «в ответ на акт неспровоцированной враждебности Украины». Министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить план выделения средств, подтвердила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше