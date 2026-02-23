Эксперт Горбунов назвал способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

Основной причиной быстрой разрядки аккумуляторов смартфонов являются фоновые процессы и действия самих пользователей, заявил «Ленте.ру» веб-разработчик Константин Горбунов.
По словам эксперта, неоправданно много ресурсов потребляют как плохо оптимизированные приложения, так и скрытое вредоносное ПО. Такие программы постоянно будят процессор, используют геолокацию и трафик в фоне. Горбунов рекомендовал провести аудит в разделе настроек «Аккумулятор» и удалить подозрительный софт, а также не забывать про антивирусы и очистку кэша.
Специалист развеял миф о необходимости постоянно закрывать свернутые приложения: запуск программы с нуля требует больше энергии, чем простое разворачивание. Отдельно он предупредил о риске покупки дешевых смартфонов в сомнительных магазинах. Под красивым корпусом таких аппаратов часто оказываются восстановленные детали с изношенными аккумуляторами.
