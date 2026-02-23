Эксперт Горбунов назвал способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

По словам эксперта, неоправданно много ресурсов потребляют как плохо оптимизированные приложения, так и скрытое вредоносное ПО. Такие программы постоянно будят процессор, используют геолокацию и трафик в фоне. Горбунов рекомендовал провести аудит в разделе настроек «Аккумулятор» и удалить подозрительный софт, а также не забывать про антивирусы и очистку кэша.