«Не до вас сейчас»: в аэропорту Сочи толпы неулетевших пассажиров

23 февраля в Сочи выдалось совсем не праздничным. Защитникам Отечества, которые управляют ПВО, пришлось потрудиться на славу. В небе над городом то и дело бабахает, а туристов, которые рассчитывали провести сказочные выходные в одном из любимых городов на Черном море, ждал тяжелый финал праздничных дней, после которых нужны еще выходные. Зона вылета в аэропорту забита до отказа — пассажирам не хватает места на креслах, размещаться начали на полу. Аэропорт в своих соцсетях пишет о матрасах, которые где-то можно получить, чтобы на полу было удобнее. Но из сотрудников лишь одна девушка, которая мечется между разъяренными пассажирами — она явно не занимается матрасами. Пришло время расселять пассажиров, многие из которых смогут вылететь лишь утром, ожидая рейс уже сильно дольше 8-ми часов, а на стойке представителей авиакомпании пассажирам говорят: «Не до вас сейчас!» Еду предоставили — скромно, но хоть что-то. Вода — пей сколько хочешь в фонтанчике возле туалета. Как сейчас обстоят дела в аэропорту Сочи — в нашем фоторепортаже.