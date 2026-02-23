Врач Сидорова назвала три главные причины усталости у детей

Родители часто ошибочно связывают упадок сил у детей с гормональными нарушениями, однако в подавляющем большинстве случаев причина кроется в образе жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог Юлия Сидорова.
По словам врача, на фоне высокого базового стресса у жителей мегаполисов утомляемость у детей в 99% случаев не связана с гормонами. Главные факторы — резкая смена режима между учебной неделей и выходными, которая вызывает социальный джетлаг, несбалансированное питание с переизбытком углеводов и недостатком овощей, а также дефицит физической активности. Сидорова подчеркнула, что двух уроков физкультуры в неделю недостаточно, ребенку необходимо двигаться не менее часа ежедневно.
Эндокринолог добавила, что на фоне употребления сладкого может развиваться дефицит витаминов группы В, что также провоцирует утомляемость. При этом заболевания щитовидной железы действительно способны вызывать усталость, но если этот симптом единственный, такая вероятность крайне мала.
