Врач Сидорова назвала три главные причины усталости у детей

По словам врача, на фоне высокого базового стресса у жителей мегаполисов утомляемость у детей в 99% случаев не связана с гормонами. Главные факторы — резкая смена режима между учебной неделей и выходными, которая вызывает социальный джетлаг, несбалансированное питание с переизбытком углеводов и недостатком овощей, а также дефицит физической активности. Сидорова подчеркнула, что двух уроков физкультуры в неделю недостаточно, ребенку необходимо двигаться не менее часа ежедневно.