Стилист Аванесов объяснил россиянкам, как улучшить состояние волос

Эксперт посоветовал использовать мягкие увлажняющие шампуни и кондиционеры, а раз в одну-две недели применять интенсивные маски с гиалуроновой кислотой и маслами. Он предупредил, что чрезмерное очищение и мытье горячей водой вымывают естественную защиту волос, провоцируя сухость и ломкость. В конце мытья полезно ополаскивать пряди прохладной водой, чтобы сгладить структуру.