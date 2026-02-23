Стилист Аванесов объяснил россиянкам, как улучшить состояние волос

Улучшить состояние волос в отопительный сезон помогут увлажняющие средства и отказ от слишком горячей воды. Такие рекомендации в беседе с «Лентой.ру» дал топ-стилист Александр Аванесов.
Эксперт посоветовал использовать мягкие увлажняющие шампуни и кондиционеры, а раз в одну-две недели применять интенсивные маски с гиалуроновой кислотой и маслами. Он предупредил, что чрезмерное очищение и мытье горячей водой вымывают естественную защиту волос, провоцируя сухость и ломкость. В конце мытья полезно ополаскивать пряди прохладной водой, чтобы сгладить структуру.
Кроме того, Аванесов рекомендовал не пренебрегать несмываемыми средствами, носить головные уборы с сатиновой подкладкой и сушить волосы феном на средней скорости.
