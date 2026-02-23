Вашингтон
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стилист Аванесов объяснил россиянкам, как улучшить состояние волос

Эксперт Александр Аванесов посоветовал использовать мягкие увлажняющие шампуни и кондиционеры в отопительный сезон для улучшения состояния волос.

Источник: Аргументы и факты

Улучшить состояние волос в отопительный сезон помогут увлажняющие средства и отказ от слишком горячей воды. Такие рекомендации в беседе с «Лентой.ру» дал топ-стилист Александр Аванесов.

Эксперт посоветовал использовать мягкие увлажняющие шампуни и кондиционеры, а раз в одну-две недели применять интенсивные маски с гиалуроновой кислотой и маслами. Он предупредил, что чрезмерное очищение и мытье горячей водой вымывают естественную защиту волос, провоцируя сухость и ломкость. В конце мытья полезно ополаскивать пряди прохладной водой, чтобы сгладить структуру.

Кроме того, Аванесов рекомендовал не пренебрегать несмываемыми средствами, носить головные уборы с сатиновой подкладкой и сушить волосы феном на средней скорости.

Ранее трихолог Анастасия Свечина дала рекомендации по правильной сушке волос феном.