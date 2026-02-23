Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала о мечтах мужа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Жена дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас ребенка в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости, что ее муж мечтает о машине, а она — о переезде в новое жилье.
Telegram-канал «RT на русском» сообщил, что дворник, спасший выпавшего из окна в Петербурге мальчика, получил премию имени Тиграна Кеосаяна, миллион рублей уже поступил на его счет.
«Мечта моего мужа — купить машину и трехкомнатную квартиру в Ташкенте. А мы мечтаем жить здесь», — поделились женщина. Она пожелала здоровья всем детям и мальчику, который в настоящее время находится в больнице в Петербурге.
Семья Ибадуллаева, у которого четверо детей, живет в Кашкадарьинской области Узбекистана.
Накануне в экстренных службах Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.