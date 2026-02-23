В СБУ заявили, что в деле о теракте во Львове есть вторая подозреваемая

В деле о теракте во Львове есть еще одна фигурантка, кроме уже арестованной подозреваемой, заявил зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Рудницкий, пишет украинское издание «Страна».
По его словам, еще одной фигуранткой дела является 18-летняя девушка, которая сообщила полицейским о якобы краже в магазине во Львове.
«Она сообщила, что по указанному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы приехала полиция», — рассказал Иван Рудницкий.
В полицию Львова поступили данные о проникновении неизвестных в магазин в ночь на 22 февраля. Когда правоохранители прибыли на место, то произошел взрыв. При этом также раздался еще один взрыв в момент прибытия другого экипажа. В результате погибла сотрудница полиции, еще 25 человек пострадали. Впоследствии подозреваемую задержали. Ей оказалась 33-летняя женщина. Суд отправил ее под арест.