В СБУ заявили, что в деле о теракте во Львове есть вторая подозреваемая

В полицию Львова поступили данные о проникновении неизвестных в магазин в ночь на 22 февраля. Когда правоохранители прибыли на место, то произошел взрыв. При этом также раздался еще один взрыв в момент прибытия другого экипажа. В результате погибла сотрудница полиции, еще 25 человек пострадали. Впоследствии подозреваемую задержали. Ей оказалась 33-летняя женщина. Суд отправил ее под арест.