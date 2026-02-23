Дженнифер Лопес отпраздновала 18-летие двойняшек, опубликовав трогательным видео

«Вы родились посреди ночи, во время самой сильной и красивой снежной бури, которую Нью-Йорк видел за последние годы! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где в ту ночь всё сверкало и было покрыто белым покрывалом. В последние мгновения перед родами я чувствовала, как вы оба бьётесь у меня в животе. Казалось, будто сам Бог позаботился о том, чтобы вы пришли в мир, полный волшебства! В глубине души я знала, что так будет всегда!» — пишет Лопес.