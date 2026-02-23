Искусственный интеллект по ошибке перечислил $250 тысяч незнакомцу

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект может быть использован в военной сфере. По данным журнала «Военная мысль», внедрение ИИ в автоматизированные системы управления позволит моделировать боевые ситуации в режиме реального времени. Отмечается, что это многократно повысит боевые возможности воинских формирований. Специалисты пояснили, что речь идёт о комплексах, способных обрабатывать большие массивы данных и моделировать процессы в недоступных для человека масштабах. Такие решения, по мнению экспертов, усилят роль средств поддержки при решении тактических задач.