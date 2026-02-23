Небо над Петербургом озарили фейерверки в честь Дня защитника Отечества

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества по всей стране прошла масштабная музыкальная акция. Более пятисот творческих коллективов из разных регионов России исполнили песню «Время героев». Акцию приурочили к празднику и Году единства народов России. В записи одной из версий композиции приняли участие автор песни Александр Степанов, а также Герои России и кавалеры боевых наград. Степанов поблагодарил всех участников и поздравил защитников Отечества.