В консульстве рассказали о ситуации с российскими туристами на Кубе: остались только единицы

Все организованные группы туристов на Кубе отправлены домой бортами авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер». Однако независимые путешественники по-прежнему находятся на острове и прилетают туда. Об этом сообщил и.о. генерального консула РФ в республике Алексей Некрасов.
«Исходим из того, что организованных групп туристов из России здесь не осталось… Но самостоятельные путешественники из нашей страны есть и прилетают еще», — рассказал Некрасов для ТАСС.
Дипломат уточнил, что добраться до Кубы российские граждане сейчас могут в основном с помощью турецкого авиаперевозчика, совершая пересадку в Стамбуле.
С 16 февраля ситуация с эвакуацией отдыхающих нормализовалась.
Как ранее информировал KP.RU, с 10 февраля по 11 марта в девяти аэропортах Кубы будет недоступна дозаправка.
Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва поможет Кубе в условиях топливного кризиса.