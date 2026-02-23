Вашингтон
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В консульстве рассказали о ситуации с российскими туристами на Кубе: остались только единицы

Дипломат Некрасов: На Кубе не осталось тургрупп из РФ, но есть отдельные туристы.

Источник: Комсомольская правда

Все организованные группы туристов на Кубе отправлены домой бортами авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер». Однако независимые путешественники по-прежнему находятся на острове и прилетают туда. Об этом сообщил и.о. генерального консула РФ в республике Алексей Некрасов.

«Исходим из того, что организованных групп туристов из России здесь не осталось… Но самостоятельные путешественники из нашей страны есть и прилетают еще», — рассказал Некрасов для ТАСС.

Дипломат уточнил, что добраться до Кубы российские граждане сейчас могут в основном с помощью турецкого авиаперевозчика, совершая пересадку в Стамбуле.

С 16 февраля ситуация с эвакуацией отдыхающих нормализовалась.

Как ранее информировал KP.RU, с 10 февраля по 11 марта в девяти аэропортах Кубы будет недоступна дозаправка.

Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва поможет Кубе в условиях топливного кризиса.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше