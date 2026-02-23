Борщевик хотят причислить к «растениям-иноагентам» в Нижегородской области

В Нижегородской области рассматривается инициатива о включении борщевика Сосновского в реестр так называемых «растений-иноагентов». Об этом заявил председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин.
«В областное законодательство будет введено определение для чужеродных растений, представляющих угрозу экологии и населению. Список таких вредоносных видов станет утверждать правительство региона. Основным претендентом на попадание в этот перечень является борщевик Сосновского», — сообщил Люлин в своем Telegram-канале.
По его словам, проект изменений в законы «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях» уже получил одобрение профильного комитета парламента региона для рассмотрения во втором чтении.
Люлин обратил внимание, что контакт с этим растением приводит к серьезным ожогам как у детей, так и у взрослых.
«На протяжении многих лет на его уничтожение выделяются бюджетные средства, однако из-за отсутствия целостного подхода эти траты были неэффективными. До сих пор борщевик официально не имел статуса карантинного объекта. Предлагаемые поправки призваны исправить эту ситуацию. Растение не только получит классификацию чужеродного, но и на собственников земельных участков будет возложена прямая обязанность по его ликвидации», — пояснил спикер.
Он добавил, что за бездействие в отношении опасной флоры для владельцев земли предусматривается материальная ответственность.
Ранее в Государственной Думе информировали, что с 1 марта собственникам земельных участков в РФ за неисполнение мер по борьбе с борщевиком и иными инвазивными растениями может грозить штраф размером до 700 тысяч рублей.