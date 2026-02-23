Борщевик хотят причислить к «растениям-иноагентам» в Нижегородской области

«На протяжении многих лет на его уничтожение выделяются бюджетные средства, однако из-за отсутствия целостного подхода эти траты были неэффективными. До сих пор борщевик официально не имел статуса карантинного объекта. Предлагаемые поправки призваны исправить эту ситуацию. Растение не только получит классификацию чужеродного, но и на собственников земельных участков будет возложена прямая обязанность по его ликвидации», — пояснил спикер.