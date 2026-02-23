В ОП предложили ввести ответственность для операторов за звонки мошенников

Еще одним предложением Машарова стало регулирование деятельности криптообменников. Как отметил член ОП РФ, сейчас они являются основным каналом вывода средств, переданных курьерами для дальнейшей легализации. Он пояснил, что объемы средств для приема там не ограничены, для них не важно происхождение средств, и эти деньги переводятся посредством криптовалют.