В ОП предложили ввести ответственность для операторов за звонки мошенников

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Нужно ввести ответственность для сотовых операторов за непрерванные звонки мошенников, которые привели к хищению денежных средств у граждан, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров считает, что в России необходимо принять ряд регуляторных изменений, в том числе на уровне федерального законодательства, для защиты средств граждан, предпочитающих хранить сбережения в наличной форме вне банковской системы.
«Наравне с банками (нужно — ред.) установить ответственность для операторов сотовой связи в случае хищения денежных средств, если оператор сотовой связи имел возможность, но не предпринял необходимых мер по блокировке звонков и прерывания телефонных переговоров», — сказал Машаров.
Кроме того, эксперт призвал активнее использовать идентификацию через Max. Он убежден, что повсеместное распространение цифрового ID позволит обезопасить большее число пользователей.
Еще одним предложением Машарова стало регулирование деятельности криптообменников. Как отметил член ОП РФ, сейчас они являются основным каналом вывода средств, переданных курьерами для дальнейшей легализации. Он пояснил, что объемы средств для приема там не ограничены, для них не важно происхождение средств, и эти деньги переводятся посредством криптовалют.