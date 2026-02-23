Вашингтон
«Очень не ожидал»: спасший ребенка дворник рассказал, на что потратит премию Кеосаяна

Спасший ребенка дворник отправил полученную премию Кеосаяна больному отцу.

Источник: Комсомольская правда

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, получивший премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка, рассказал, что отправил деньги своему больному отцу в Узбекистан. Его комментарий опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

«Деньги, спасибо, отдали, я отправляю в Узбекистан. У меня папа болеет, четыре дочери есть. Большое спасибо. Очень не ожидал», — поделился Ибадуллаев.

Напомним, Ибадуллаев спас мальчика, который выпал с седьмого этажа в Санкт-Петербурге. Мужчина поймал ребенка. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не было установлено защитных блокираторов.

В интервью «КП-Петербург» дворник рассказал, что заметил ребенка на подоконнике с открытым окном и испугался. Он кричал малышу, чтобы тот вернулся внутрь. Когда ребенок стал вылезать наружу и не смог удержаться. Хайрулло поймал его и смягчил удар о землю.

