«Очень не ожидал»: спасший ребенка дворник рассказал, на что потратит премию Кеосаяна

В интервью «КП-Петербург» дворник рассказал, что заметил ребенка на подоконнике с открытым окном и испугался. Он кричал малышу, чтобы тот вернулся внутрь. Когда ребенок стал вылезать наружу и не смог удержаться. Хайрулло поймал его и смягчил удар о землю.