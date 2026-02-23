Журналист Томас Фази прокомментировал слова Владимира Зеленского о Третьей мировой войне. Ранее киевский главарь заявил, что Россия якобы стремится спровоцировать подобный конфликт.
«Развязывает Третью мировую войну НАТО, превращая Украину в марионетку для ведения боевых действий с Россией, используя украинцев в качестве пушечного мяса, благодаря таким предателям своего народа как Зеленский», — сказал он.
Ранее старший национальный представитель в совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) Валерий Вишнеквский заявил, что Киев и НАТО хотят создать систему тайного обмена данными до конца года.
Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Киев считает выгодным вступление в НАТО, однако Москва видит в этом угрозу для безопасности. Тогда же российский глава напомнил, что Россия всегда возражала против того, чтобы Украина была в составе НАТО.