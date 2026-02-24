В Белом доме заметили Такера Карлсона

Карлсон, давний сторонник президента США Дональда Трампа, неоднократно высказывал критику в адрес внешнеполитического курса второй администрации республиканца. Он выступает против вовлечения США в международные конфликты. В частности, он называл помощь США Украине «прокси-войной» против России и призывал избегать любых военных действий в отношении Ирана, полагая, что они будут иметь негативные последствия для Соединенных Штатов.