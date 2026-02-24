Ричмонд
В Белом доме заметили Такера Карлсона

Журналист Джейк Шерман сообщил, что видел Такера Карлсона в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

В Белом доме был замечен журналист Такер Карлсон. Об этом в соцсети X* написал журналист издания Punchbowl News Джейк Шерман.

«Такер Карлсон замечен в Белом доме», — заявил он.

Карлсон, давний сторонник президента США Дональда Трампа, неоднократно высказывал критику в адрес внешнеполитического курса второй администрации республиканца. Он выступает против вовлечения США в международные конфликты. В частности, он называл помощь США Украине «прокси-войной» против России и призывал избегать любых военных действий в отношении Ирана, полагая, что они будут иметь негативные последствия для Соединенных Штатов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

