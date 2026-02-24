Гороскоп на 24 февраля 2026 года

Принцип «одного дела». Луна в Тельце не выносит суеты. Выберите одну самую важную задачу и сделайте её идеально. Мультизадачность сегодня приведет только к ошибкам. Телесные практики. Этот день создан для того, чтобы чувствовать свое тело. Сходите на массаж, в баню или просто примите расслабляющую ванну с солью. Обратите внимание на зону шеи и горла (Телец управляет этой областью) — не переохлаждайтесь. Деньги любят тишину. Не хвастайтесь доходами и не обсуждайте свои финансовые планы с посторонними. Энергия растущей Луны в Тельце благоприятствует накоплению, а не растратам. Еда как удовольствие. Телец — гурман. Позвольте себе вкусный ужин, но без фанатизма. Сегодня важно получать удовольствие от вкуса, а не от количества еды. Отдавайте предпочтение простой, сытной пище (корнеплоды, мясо, орехи).Замедление. Если вы чувствуете, что куда-то опаздываете или нервничаете — остановитесь. Сделайте глубокий вдох. Мир никуда не денется. Телец учит нас наслаждаться моментом «здесь и сейчас».