Гороскоп на 24 февраля 2026 года

Энергия этого дня будет особенной: Растущая Луна в Тельце дарит нам стабильность, но в то же время пробуждает желание чувственных удовольствий и настойчивость в достижении материальных целей. Телец — знак земли и практичности, поэтому сегодня все усилия должны быть направлены на создание прочной основы для будущего.
Общая характеристика дня.
Луна растет и находится в знаке Тельца. Это идеальное время для неспешных, но уверенных шагов к цели. Энергия Тельца консервативна, она не терпит суеты и спешки. Сегодня ваши органы чувств обострены: мир воспринимается через вкусы, запахи, прикосновения. Хорошо заниматься благоустройством пространства, работать с землей (даже если это просто комнатные цветы) и планировать крупные покупки. Главные слова дня: уверенность, терпение и забота.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Сегодня ваша обычная импульсивность может сыграть с вами злую шутку. Луна в Тельце требует обстоятельности, поэтому постарайтесь замедлиться.
Чем стоит заняться: Заняться рутинными делами, навести порядок в документах, заняться своим здоровьем (особенно горловой зоной).Чем не стоит заниматься: Давать обещания сгоряча, участвовать в спорах ради победы, переедать. Финансы: 70% успеха (Хорошо для консервативных вложений, но не для спекуляций) Амурные дела: 55% (Рискуете показаться слишком грубым, проявите нежность) Карьера: 80% (Ваше упорство сегодня заметят) Счастливый цвет: Изумрудно-зеленыйСчастливое блюдо: Отбивная с косточкой.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Ваш день! Луна в вашем знаке дает мощный заряд энергии и обаяния. Вы сегодня — магнит для удачи.
Чем стоит заняться: Строить личные планы, начинать новые «долгоиграющие» проекты, покупать вещи для дома, признаваться в любви. Чем не стоит заниматься: Поддаваться чужому влиянию, делать необдуманные покупки, лениться после обеда. Финансы: 95% (Заключайте сделки, подписывайте бумаги — чутье вас не подведет) Амурные дела: 90% (Вы неотразимы в своей естественности) Карьера: 85% (Можно просить прибавку или брать ответственность) Счастливый цвет: Цвет зеленой листвыСчастливое блюдо: Картофельное пюре с молоком.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
День потребует от вас сосредоточенности. Луна в Тельце приземляет ваши мысли, что поможет довести дела до конца.
Чем стоит заняться: Работой с информацией (проверка фактов), общением с родственниками, уборкой на балконе или в гараже. Чем не стоит заниматься: Распыляться на несколько дел сразу, сплетничать, ввязываться в авантюры. Финансы: 60% (Мошенничество исключено, но от бонусов не отказывайтесь) Амурные дела: 65% (Легкий флирт уместен, но не более того) Карьера: 50% (Ровный день, работайте в штатном режиме) Счастливый цвет: Янтарно-желтыйСчастливое блюдо: Бутерброды с красной рыбой.
Рак (21 июня — 22 июля).
Эмоциональный фон сегодня стабилен благодаря Луне в Тельце. Вы чувствуете потребность в безопасности и комфорте.
Чем стоит заняться: Готовить еду для семьи, заниматься дизайном интерьера, копить деньги (даже мелочь в копилку).Чем не стоит заниматься: Впадать в пессимизм, отказываться от помощи, держать обиды в себе. Финансы: 75% (Хороший день для поиска подработки) Амурные дела: 80% (Домашний уют сблизит вас с партнером) Карьера: 65% (Покажите надежность — и вам доверят важное дело) Счастливый цвет: Серебристо-серыйСчастливое блюдо: Тыквенный суп-пюре.
Лев (23 июля — 22 августа).
День располагает к красивым жестам и театральности, но в рамках разумного. Луна в Тельце просит опираться на факты.
Чем стоит заняться: Самопрезентацией, посещением культурных мероприятий, уходом за внешностью. Чем не стоит заниматься: Тратить все деньги на имидж, требовать от всех аплодисментов, перебивать старших. Финансы: 55% (Траты на красоту оправданы, но иные инвестиции лучше не делать) Амурные дела: 85% (Страстный день, вы будете в центре внимания) Карьера: 70% (Креативные идеи найдут отклик у начальства) Счастливый цвет: ЗолотистыйСчастливое блюдо: Мороженое с шоколадной крошкой.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Практичность Тельца удваивает вашу природную дотошность. Отличный день для аналитики.
Чем стоит заняться: Наводить порядок в финансах, считать расходы, помогать коллегам, проходить медобследование. Чем не стоит заниматься: Критиковать всех подряд, придираться к мелочам в отношениях, сидеть на жесткой диете. Финансы: 90% (День идеален для аудита, учета и планирования бюджета) Амурные дела: 40% (Излишняя критика может обидеть партнера) Карьера: 75% (Вы незаменимы — пользуйтесь этим спокойно) Счастливый цвет: ХакиСчастливое блюдо: Греческий салат.
Весы (23 сентября — 22 октября).
Луна в Тельце активирует вашу потребность в гармонии и партнерстве. Сегодня вы ищете равновесие во всем.
Чем стоит заняться: Ходить на свидания, вести переговоры, заниматься йогой или танцами, покупать предметы искусства. Чем не стоит заниматься: Принимать решения в одиночку, брать на себя слишком много обязательств. Финансы: 65% (Удачны сделки, связанные с партнерами) Амурные дела: 95% (Идеальный день для романтики и поиска спутника жизни) Карьера: 60% (Работа в команде принесет больше пользы, чем единоличный труд) Счастливый цвет: Бледно-голубойСчастливое блюдо: Рыба на пару с овощами.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Энергия Тельца пробуждает в вас не только страсть, но и собственнические инстинкты. День мощный, но опасный для ревности.
Чем стоит заняться: Разбирать завалы (в шкафу или в голове), заниматься ремонтом, решать финансовые вопросы с наследством или страховкой. Чем не стоит заниматься: Устраивать сцены ревности, проверять телефон партнера, брать кредиты. Финансы: 80% (Удачны крупные покупки для дома) Амурные дела: 70% (Глубина чувств гарантирована, но контролируйте эмоции) Карьера: 75% (Успех в расследованиях и сложных задачах) Счастливый цвет: Темно-бордовыйСчастливое блюдо: Стейк из говядины с кровью.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
День зовет в дорогу, но Луна в Тельце советует тщательно подготовить маршрут. Импровизация сегодня неуместна.
Чем стоит заняться: Планировать отпуск, учиться (курсы, семинары), покупать билеты, заниматься спортом на свежем воздухе. Чем не стоит заниматься: Срываться в спонтанные поездки, рисковать без страховки, философствовать с начальством. Финансы: 50% (День нестабилен для крупных вложений) Амурные дела: 75% (Приключения возможны, но лучше с иностранцами или в поездке) Карьера: 65% (Хорошо для командировок и расширения связей) Счастливый цвет: СиреневыйСчастливое блюдо: Плов.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Ваш трудоголизм сегодня находит благодатную почву. Луна в собрате по стихии (Телец) дарит вам выносливость.
Чем стоит заняться: Завершать начатые проекты, наводить порядок в финансах, копить на мечту, раздавать долги. Чем не стоит заниматься: Жадничать в мелочах, работать бесплатно, отказываться от отдыха. Финансы: 90% (Удачны все операции с недвижимостью и долгосрочные вклады) Амурные дела: 50% (Чувства на втором плане, но стабильность радует) Карьера: 95% (Звезды благоволят вашему упорству, ждите результатов) Счастливый цвет: Темно-коричневыйСчастливое блюдо: Запеченная картошка с мясом.
Водолей (20 января — 18 февраля).
День требует от вас неожиданной практичности. Луна в Тельце просит вас приземлить свои гениальные идеи.
Чем стоит заняться: Писать планы, учиться чему-то прикладному, общаться с друзьями-практиками, давать консультации. Чем не стоит заниматься: Бунтовать против системы, тратить деньги на бесполезные гаджеты, впадать в депрессию. Финансы: 60% (Эксперименты с криптовалютой отложите) Амурные дела: 65% (Неожиданные знакомства, но с прицелом на будущее) Карьера: 70% (Ваш свежий взгляд на старые задачи принесет успех) Счастливый цвет: Электрик (синий)Счастливое блюдо: Овощное рагу.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Чувствительные Рыбы сегодня получают мощную поддержку от Луны, которая помогает структурировать ваши мечты.
Чем стоит заняться: Медитировать, заниматься творчеством (лепка, рисование), благотворительностью, загадывать желания. Чем не стоит заниматься: Жалеть себя, витать в облаках в ущерб работе, верить всему, что говорят. Финансы: 55% (Деньги приходят через помощь другим) Амурные дела: 85% (Романтика на грани фантастики, доверьтесь интуиции) Карьера: 60% (Ищите вдохновение, а не выгоду) Счастливый цвет: Цвет морской волныСчастливое блюдо: Рыбный пирог.
Общие рекомендации для всех знаков зодиака на 24 февраля 2026 года.
Принцип «одного дела». Луна в Тельце не выносит суеты. Выберите одну самую важную задачу и сделайте её идеально. Мультизадачность сегодня приведет только к ошибкам. Телесные практики. Этот день создан для того, чтобы чувствовать свое тело. Сходите на массаж, в баню или просто примите расслабляющую ванну с солью. Обратите внимание на зону шеи и горла (Телец управляет этой областью) — не переохлаждайтесь. Деньги любят тишину. Не хвастайтесь доходами и не обсуждайте свои финансовые планы с посторонними. Энергия растущей Луны в Тельце благоприятствует накоплению, а не растратам. Еда как удовольствие. Телец — гурман. Позвольте себе вкусный ужин, но без фанатизма. Сегодня важно получать удовольствие от вкуса, а не от количества еды. Отдавайте предпочтение простой, сытной пище (корнеплоды, мясо, орехи).Замедление. Если вы чувствуете, что куда-то опаздываете или нервничаете — остановитесь. Сделайте глубокий вдох. Мир никуда не денется. Телец учит нас наслаждаться моментом «здесь и сейчас».
24 февраля — какой знак зодиака?
В этот день рождаются Рыбы.
Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — подписывайтесь на «МК» в MAX.