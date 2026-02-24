Через Telegram украинские спецслужбы координировали 189 терактов

С 2022 года ФСБ России предотвратила 475 терактов, направленных против военнослужащих, представителей власти, лидеров мнений и объектов инфраструктуры, готовившихся через Telegram. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на материалы Федеральной службы безопасности России.
«На стадии подготовки пресечены 183 теракта и вооруженных нападения на образовательные учреждения, а также 61 массовое убийство со стороны радикализовавшихся участников каналов и чатов Telegram, созданных украинскими модераторами», — говорится в сообщении от ФСБ.
При этом украинские спецслужбы через мессенджер координировали террористов, совершивших 189 терактов и нападений на военных, власть, журналистов и учебные заведения, а также 752 поджога органов власти и других объектов, подчеркивается в источнике. В частности, террористы, осуществившие нападение на «Крокус Сити Холл», переписывались с помощью мессенджера Telegram.
Ранее KP.RU сообщил, что Роскомнадзор замедлил работу Telegram. В Кремле прокомментировали эту новость, указав, что законы РФ нужно соблюдать, и подчеркнули, что держат ситуацию с мессенджером на контроле.
