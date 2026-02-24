Ричмонд
В Венгрии пристыдили Киев за нарушение соглашений с ЕС: все из-за отказа Украины от «Дружбы»

Премьер Орбан: Украина нарушает соглашение с ЕС, используя нефть как оружие.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал Украину за прекращение транзита российской нефти, назвав это нарушением соглашения с ЕС и «нефтяным оружием».

«Украина в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, частью которого мы тоже являемся… То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения», — сказал Орбан.

Накануне в ответ на прекращение транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял решение остановить поставки электроэнергии на Украину.

Кроме этого, издание Berliner Zeitung писало, что на Украину все больше давят ближайшие соседи, а именно Венгрия и Словакия. Страны настоятельно рекомендуют Украине восстановить транзит.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что перекрытие поставок нефти по трубопроводу «Дружба» возникло из-за сговора Киева и Брюсселя.

