Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал Украину за прекращение транзита российской нефти, назвав это нарушением соглашения с ЕС и «нефтяным оружием».
«Украина в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, частью которого мы тоже являемся… То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения», — сказал Орбан.
Накануне в ответ на прекращение транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял решение остановить поставки электроэнергии на Украину.
Кроме этого, издание Berliner Zeitung писало, что на Украину все больше давят ближайшие соседи, а именно Венгрия и Словакия. Страны настоятельно рекомендуют Украине восстановить транзит.
При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что перекрытие поставок нефти по трубопроводу «Дружба» возникло из-за сговора Киева и Брюсселя.