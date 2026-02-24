Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму. Об этом говорится в большой статье KP.RU по материалам ФСБ.
«Действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 “Содействие террористической деятельности”, — говорится в материале издания.
В статье приводится недавнее заявление Дурова об ограничениях в отношении Telegram в РФ и запрете его в Иране 8 лет назад.
«Это заявление можно рассматривать как провокацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в нашей стране. В нем признается осознанное использование Telegram в попытке совершения цветной революции в Иране, а также возможность его применения в подготовке смены власти в России», — говорится в тексте.
ФСБ с 2022 года предотвратила 475 терактов в России, которые готовились через Telegram. При этом с помощью этого мессенджера украинские спецслужбы координировали 189 терактов и вооруженных нападений и 752 поджога зданий военкоматов, органов власти и прочих объектов.
Именно Telegram использовали для связи террористы и их кураторы, устроившие бойню в «Крокусе». Трагедия унесла жизни 149 человек.
Этот же мессенджер использовался при подготовке терактов, в которых погибли Дарья Дугина и Максим Фомин (Владлен Татарский), а также девять высокопоставленных российских офицеров.
Напомним, в августе 2025 года ограничили голосовые вызовы мессенджера. МВД сообщило, что с сентября по декабрь 2025 года количество преступлений с использованием цифровых технологий снизилось на 23% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Это десятки тысяч случаев. С 10 февраля 2026 года Роскомнадзором снижена скорость работы мессенджера Telegram до 55%.
