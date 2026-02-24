Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму

Напомним, в августе 2025 года ограничили голосовые вызовы мессенджера. МВД сообщило, что с сентября по декабрь 2025 года количество преступлений с использованием цифровых технологий снизилось на 23% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Это десятки тысяч случаев. С 10 февраля 2026 года Роскомнадзором снижена скорость работы мессенджера Telegram до 55%.