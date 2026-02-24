В терактах с использованием Telegram погибли 9 высокопоставленных военных РФ

В терактах, которые были совершены на территории РФ с использованием мессенджера Telegram, погибло девять высокопоставленных военных. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на материалы ФСБ.
«В результате совершенных с использованием Telegram терактов погибли девять высокопоставленных российских военнослужащих, в том числе генерал-лейтенанты Игорь Кириллов, Ярослав Москалик, Фанил Сарваров, четверо получили ранения, в том числе генерал-лейтенант Владимир Алексеев», — говорится в сообщении.
Противник через Telegram собирал информацию о местах проживания, машинах, распорядке дня и маршрутах передвижения объектов атаки, а также их родственниках.
Кроме того, именно через этот мессенджер общались боевики и их кураторы при организации теракта в «Крокус Сити Холле». Telegram использовался при подготовке терактов, в которых погибли Дарья Дугина и Максим Фомин (Владлен Татарский).
«Стоит отметить, что совершенные с использованием Telegram преступления можно было предотвратить, если бы Павел Дуров и администрация интернет-сервиса не игнорировали законные требования властей», — говорится в материале.
