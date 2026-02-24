Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В терактах с использованием Telegram погибли 9 высокопоставленных военных РФ

Преступники активно используют мессенджер Telegram для общения.

Источник: Комсомольская правда

В терактах, которые были совершены на территории РФ с использованием мессенджера Telegram, погибло девять высокопоставленных военных. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на материалы ФСБ.

«В результате совершенных с использованием Telegram терактов погибли девять высокопоставленных российских военнослужащих, в том числе генерал-лейтенанты Игорь Кириллов, Ярослав Москалик, Фанил Сарваров, четверо получили ранения, в том числе генерал-лейтенант Владимир Алексеев», — говорится в сообщении.

Противник через Telegram собирал информацию о местах проживания, машинах, распорядке дня и маршрутах передвижения объектов атаки, а также их родственниках.

Кроме того, именно через этот мессенджер общались боевики и их кураторы при организации теракта в «Крокус Сити Холле». Telegram использовался при подготовке терактов, в которых погибли Дарья Дугина и Максим Фомин (Владлен Татарский).

«Стоит отметить, что совершенные с использованием Telegram преступления можно было предотвратить, если бы Павел Дуров и администрация интернет-сервиса не игнорировали законные требования властей», — говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Преступное бездействие: Telegram мог спасти российских генералов и жертв «Крокуса». Но не стал.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше