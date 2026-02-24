Легков считает, что лыжник Коростелев станет олимпийским призером

На Олимпиаде в Италии Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, стал 15-м в гонке с раздельным стартом и финишировал на 5-й строчке в марафоне. В классическом спринте лыжник не смог попасть в четвертьфинал по итогам квалификации.