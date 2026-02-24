Легков считает, что лыжник Коростелев станет олимпийским призером

ТАСС, 24 февраля. Российский лыжник Савелий Коростелев в будущем выиграет медаль Олимпиады. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал олимпийский чемпион Александр Легков.
На Олимпиаде в Италии Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, стал 15-м в гонке с раздельным стартом и финишировал на 5-й строчке в марафоне. В классическом спринте лыжник не смог попасть в четвертьфинал по итогам квалификации.
«У Савелия все прекрасно, бился. Коростелев — сильный спортсмен. У него точно будет олимпийская медаль. Он был близок к наградам», — сказал Легков.
«Понимаю, что ему тяжело. Однозначно Коростелев тоже переживает, но он подходит к этому с холодной головой. Савелий — очень уравновешенный спортсмен», — добавил он.
В 2030 году Олимпийские игры пройдут во Франции.