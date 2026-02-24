Зеленский заявил, что «Орешник» должен стать легитимной целью для НАТО

Российский ракетный комплекс «Орешник» должен стать легитимной целью для Североатлантического альянса. Об этом в понедельник, 23 февраля, высказался украинский президент Владимир Зеленский.
— На мой взгляд, НАТО должно рассматривать «Орешник» как легитимную цель, — заявил он в Telegram-канале.
По его словам, «Орешник» оценивается как угроза безопасности Украины. Это будет касаться и размещения данного ракетного комплекса в Белоруссии, отметил украинский лидер, передает РИА Новости.
Владимир Зеленский ранее рассказал о том, как на протяжении двух лет жил в бункере. Он уточнил, что обычно только спал в убежище, а работал у себя в офисе.
18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что сомневается в способности НАТО выполнять свои оборонные задачи. Он сравнил военный блок с препарированной лягушкой, у которой отсутствует головной мозг.
Австрийский полковник Маркус Райснер выразил мнение, что в НАТО усилился раскол из-за развертывания российского ракетного комплекса «Орешник».