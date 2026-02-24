Серебряный призер Олимпиады ски-альпинист Филиппов вернулся в Россию

На Играх в Италии спортсмен завоевал серебро в спринте. Он стал единственным россиянином, завоевавшим медаль на Олимпиаде. В Играх приняли участие 13 россиян, они выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.