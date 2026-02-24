Ричмонд
Серебряный призер Олимпиады ски-альпинист Филиппов вернулся в Россию

Самолет со спортсменом на борту приземлился в аэропорту Внуково.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Италии ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Самолет с Филипповым на борту приземлился в московском аэропорту Внуково.

На Играх в Италии спортсмен завоевал серебро в спринте. Он стал единственным россиянином, завоевавшим медаль на Олимпиаде. В Играх приняли участие 13 россиян, они выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.

Филиппову 23 года, он является 23-кратным чемпионом России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе россиянин занял третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.