Серебряный призер Олимпиады ски-альпинист Филиппов вернулся в Россию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Италии ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Самолет с Филипповым на борту приземлился в московском аэропорту Внуково.
На Играх в Италии спортсмен завоевал серебро в спринте. Он стал единственным россиянином, завоевавшим медаль на Олимпиаде. В Играх приняли участие 13 россиян, они выступали в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.
Филиппову 23 года, он является 23-кратным чемпионом России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе россиянин занял третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.