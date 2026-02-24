Ждала скорую 10 суток: пенсионерка сломала бедро и погибла из-за медлительности врачей

Сиделка обнаружила 97-летнюю Бабетт Бердж на полу в ее доме в Ньюпорте после того, как та сломала шейку бедра. Хотя фельдшер подтвердил перелом (неестественное положение и укорочение ноги), скорая отказалась срочно госпитализировать пациентку. Тогда медики заявили, что это не экстренный случай. Пенсионерку поставили в очередь на вызов скорой через 10 дней.