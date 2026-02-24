Ждала скорую 10 суток: пенсионерка сломала бедро и погибла из-за медлительности врачей

На острове Уайт в Англии случилась трагедия: 97-летняя женщина умерла, так и не дождавшись скорую, которая должна была приехать к ней только через 10 дней. Об этом пишет Daily Mail.
Сиделка обнаружила 97-летнюю Бабетт Бердж на полу в ее доме в Ньюпорте после того, как та сломала шейку бедра. Хотя фельдшер подтвердил перелом (неестественное положение и укорочение ноги), скорая отказалась срочно госпитализировать пациентку. Тогда медики заявили, что это не экстренный случай. Пенсионерку поставили в очередь на вызов скорой через 10 дней.
Не дождавшись приезда скорой, пожилая женщина еще раз упала. Когда опекун нашла ее без сознания, было уже поздно. Экспертиза установила, что причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне перелома и неподвижности.
