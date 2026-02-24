В деле об убийстве сержанта из Рязанского училища ВДВ появилась новая версия

Следствие же придерживается версии, что убийство было совершено на почве личной неприязни. Сам Казанцев ранее объяснял свою ненависть к сержанту тем, что тот якобы предвзято относился к курсантам, пришедшим в училище со школьной скамьи и не имевшим боевого опыта. По словам обвиняемого, за любую провинность сержант мог дать подзатыльник или стукнуть по шее, заставлял сидеть на корточках или ходить гусиным шагом. Конфликт усугубился 17 мая, когда Казанцев сбежал от патруля. Сержант, по версии обвиняемого, нанёс ему несколько ударов в казарме и пригрозил отменить увольнения всему взводу. Кульминацией стало 26 мая, когда сержант не пустил Казанцева в караул, назначил дневальным по роте, а затем за нарушение снял с дежурства, что курсант воспринял как публичное унижение.