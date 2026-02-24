Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за ограничений в аэропорту Сочи 19 рейсов «ушли» на запасные аэродромы

Временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Из-за ограничений в аэропорту Сочи 19 рейсов «ушли» на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где мы их обслужим согласно очередности и отправим по городам назначения», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В терминале пассажирам доступны кулеры с питьевой водой, дополнительные места для сидения и коврики для комфортного размещения. Родителям с детьми предлагают матрасы.

«Актуальную информацию по вылетам авиакомпании первоначально направляют своим пассажирам по контактам, указанным в бронировании. В настоящий момент расселением задержанных рейсов занимаются представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Напомним, в воздушной гавани продолжают действовать временные ограничения. Работу аэропорта приостановили вечером 23 февраля — четвертый раз за день. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. На территории Сочи сохранялась угроза атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше