Из-за ограничений в аэропорту Сочи 19 рейсов «ушли» на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где мы их обслужим согласно очередности и отправим по городам назначения», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
В терминале пассажирам доступны кулеры с питьевой водой, дополнительные места для сидения и коврики для комфортного размещения. Родителям с детьми предлагают матрасы.
«Актуальную информацию по вылетам авиакомпании первоначально направляют своим пассажирам по контактам, указанным в бронировании. В настоящий момент расселением задержанных рейсов занимаются представители авиакомпаний», — добавили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Напомним, в воздушной гавани продолжают действовать временные ограничения. Работу аэропорта приостановили вечером 23 февраля — четвертый раз за день. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. На территории Сочи сохранялась угроза атаки БПЛА.