Взрыв прогремел в отделении полиции Днепра

Взрыв прогремел в одном из районных отделений полиции в Днепре. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Страна».
Взрыв произошел около 20:30 в административном здании полиции. Издание уточняет, что неизвестный предмет взорвался в одном из кабинетов.
Полиция подтвердила факт взрыва. Ведомство уточнило, что пострадавших нет. В результате происшествия повреждены окна, мебель и компьютерная техника в помещении, а также припаркованный рядом автомобиль.
Ранее взрыв прогремел на территории военкомата в Коломые в Ивано-Франковской области на западе Украины. На месте происшествия работали следователи и взрывотехники. В результате инцидента пострадавших нет.
Также в Одессе произошел взрыв в здании центра территориального комплектования. В результате происшествия погиб один человек. Взрыв устроил один из мобилизованных, которого доставили в здание военкомата сотрудники ТЦК.