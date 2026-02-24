Ричмонд
Взрыв прогремел в отделении полиции Днепра

Неизвестный предмет взорвался в полицейском отделении Днепра.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв прогремел в одном из районных отделений полиции в Днепре. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Страна».

Взрыв произошел около 20:30 в административном здании полиции. Издание уточняет, что неизвестный предмет взорвался в одном из кабинетов.

Полиция подтвердила факт взрыва. Ведомство уточнило, что пострадавших нет. В результате происшествия повреждены окна, мебель и компьютерная техника в помещении, а также припаркованный рядом автомобиль.

Ранее взрыв прогремел на территории военкомата в Коломые в Ивано-Франковской области на западе Украины. На месте происшествия работали следователи и взрывотехники. В результате инцидента пострадавших нет.

Также в Одессе произошел взрыв в здании центра территориального комплектования. В результате происшествия погиб один человек. Взрыв устроил один из мобилизованных, которого доставили в здание военкомата сотрудники ТЦК.