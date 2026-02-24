Названы регионы-лидеры по качеству жизни

В целом же, по сравнению с предыдущим годом, у 34 регионов позиции улучшились, у 34 -снизились и у 17 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у восьми регионов. Таким образом, снижение позиций регионов произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к более заметному росту их рейтингового балла и перераспределению позиций.