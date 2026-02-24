Ричмонд
Легков считает, что Клебо на Олимпиаде в Италии заставил им восторгаться

На завершившихся Играх норвежский лыжник выиграл шесть золотых медалей в шести гонках.

ТАСС, 24 февраля. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо своими результатами на Олимпийских играх в Италии заставил им восторгаться. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков.

На Играх в Италии Клебо завоевал шесть золотых медалей в шести гонках. Норвежец является самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад, в его активе теперь 11 золотых наград.

«Он заставил меня думать о нем больше, чем до этого. Заставил им восторгаться. Здорово, что есть такие спортсмены. Очень крутое достижение на этой Олимпиаде у него. Выдающийся результат», — сказал Легков.

Клебо 29 лет. Также норвежец является 15-кратным чемпионом мира, на его счету пять побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки «Тур де Ски».