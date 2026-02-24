Ричмонд
Россияне возвращаются к работе после праздников: началась сокращенная неделя

Подольская: короткая рабочая неделя началась в России после праздников.

Источник: Комсомольская правда

В России после трехдневных выходных началась короткая рабочая неделя. Об этом напомнила эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.

Подольская отметила, что затем последуют стандартные выходные. Всего в феврале 2026 года будет 19 рабочих дней. Она добавила, что следующие длинные выходные ожидаются в начале марта в связи Международным женским денем. 8 марта приходится на воскресенье.

Ранее KP.RU сообщал, что наличие праздничных дней в рабочей неделе не влечет за собой снижение оклада сотрудников. Преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева уточнила, что для работников с сдельной оплатой труда могут быть предусмотрены компенсации и корректировки на уровне предприятия.