Россияне возвращаются к работе после праздников: началась сокращенная неделя

В России после трехдневных выходных началась короткая рабочая неделя. Об этом напомнила эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.
Подольская отметила, что затем последуют стандартные выходные. Всего в феврале 2026 года будет 19 рабочих дней. Она добавила, что следующие длинные выходные ожидаются в начале марта в связи Международным женским денем. 8 марта приходится на воскресенье.
Ранее KP.RU сообщал, что наличие праздничных дней в рабочей неделе не влечет за собой снижение оклада сотрудников. Преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева уточнила, что для работников с сдельной оплатой труда могут быть предусмотрены компенсации и корректировки на уровне предприятия.