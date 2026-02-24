Хвостатое наследство: Секретный инструмент для защиты питомца после собственной смерти

Но просто завещать мало. Интересный механизм, о котором мало кто знает, это завещательное возложение, статья 1139 ГК РФ. Вы можете в завещании обязать наследника содержать вашу собаку, обеспечивать ей уход, ветеринарную помощь и т.д. Причём закон прямо упоминает животных. То есть это не какая-то натяжка, а реальная норма, буквально под этот случай написана. И если наследник не исполняет эти обязанности, заинтересованные лица вправе требовать исполнения через суд.