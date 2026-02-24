США начали военные учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

Как уточняется, маневры направлены на укрепление боеготовности, демонстрацию потенциала и отработку совместных действий партнеров США в Арктике. В ходе учений военные должны отработать защиту от крылатых ракет и беспилотников, а также навыки выживания и передвижения в арктических условиях.