США начали военные учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

США, Канада и Дания проводят совместные военные учения на Аляске и в Гренландии. Как сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северном командовании ВС США, маневры начались и продлятся вплоть до середины марта.
«НОРАД и Северное командование ВС США проведут совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26) в различных районах от Аляски до Гренландии с 23 февраля по 13 марта 2026 года», — передает командование.
Как уточняется, маневры направлены на укрепление боеготовности, демонстрацию потенциала и отработку совместных действий партнеров США в Арктике. В ходе учений военные должны отработать защиту от крылатых ракет и беспилотников, а также навыки выживания и передвижения в арктических условиях.
В свою очередь военный аналитик Драго Боснич заявил, что немецкие учения подтвердили военное превосходство РФ перед Западом.
Как ранее писало издание The Wall Street Journal, военные учения НАТО завершились победой РФ в Литве.