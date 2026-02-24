Филиппов уверен, что ему не «сорвет крышу» после медали Олимпиады

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ски-альпинист Никита Филиппов уверен, что ему не грозит «звездная болезнь» после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Италии. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
Филиппов стал серебряным призером Игр в спринте. Он единственным из россиян завоевал медаль.
«Если говорить только про социальную огласку, в социальных сетях выросла аудитория. Интерес к виду спорта повысился, ко мне. Мне некоторые друзья говорят — смотри, чтобы крышу не сорвало. Но нет, я в принципе такой же остался — нормальный парень с улицы», — сказал Филиппов.
Филиппову 23 года, он является 23-кратным чемпионом России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе россиянин занял третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.