Филиппов уверен, что ему не «сорвет крышу» после медали Олимпиады

Серебряный призер Игр в Италии заявил, что он остался «парнем с улицы».

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ски-альпинист Никита Филиппов уверен, что ему не грозит «звездная болезнь» после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Италии. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Филиппов стал серебряным призером Игр в спринте. Он единственным из россиян завоевал медаль.

«Если говорить только про социальную огласку, в социальных сетях выросла аудитория. Интерес к виду спорта повысился, ко мне. Мне некоторые друзья говорят — смотри, чтобы крышу не сорвало. Но нет, я в принципе такой же остался — нормальный парень с улицы», — сказал Филиппов.

Филиппову 23 года, он является 23-кратным чемпионом России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе россиянин занял третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.