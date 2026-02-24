Врач назвала самую сбалансированную диету

«Средиземноморская диета — это только название, а правильнее все-таки сказать, что средиземноморское питание. И это, конечно, рекомендуется каждому человеку, потому что такое питание подходит и под противовоспалительный протокол, подходит практически при всех вариантах заболеваний и является профилактикой сердечно-сосудистых патологий, желудочно-кишечных заболеваний, поскольку включается в этот рацион оливковое масло, оливки, вся зелень, обязательно туда входит рыба и, конечно же, все эти продукты рекомендуются всем людям без исключения», — рассказала Банных.