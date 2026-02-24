Ричмонд
Следующие длинные выходные ждут россиян в начале марта

РИА Новости: следующие длинные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Следующие длинные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта включительно, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«Выходной день с воскресенья, 8 марта, переносится на следующий рабочий день — понедельник, 9 марта. Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы, 7, по понедельник, 9 марта, включительно», — сказал Южалин.

По его словам, если работодатель просит выйти на работу в праздничный день, это должно оплачиваться в двойном размере или компенсироваться другим выходным по выбору сотрудника.