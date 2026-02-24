В ликвидации главы наркокартеля Эль Менчо виновата его любовница: В Минобороны Мексики рассказали подробности

Власти Мексики вышли на след главаря наркокартеля CJNG Эль Менчо, через его любовницу. Как сообщил глава Минобороны Рикардо Тревилья Трехо, отслеживание ее передвижений позволило точно определить, где скрывался Рубен Осегер Сервантес.
«В этом месте она встретилась с Эль Менчо, эта романтическая партнерша, и 21 февраля она покидает здание. Была получена информация, что Эль Менчо оставался в этом месте», — рассказал Трехо в рамках ежедневной пресс-конференции мексиканского лидера Клаудии Шейнбаум.
Трехо также отметил, что главарь картеля бежал, бросив группу боевиков с арсеналом оружия. Описывая события, он подчеркнул, что военные вели бой с представителями организованной преступности, которые совершили «очень жестокое нападение». В результате столкновения в комплексе зданий силовики уничтожили восемь преступников.
Напомним, что ранее в Мексике начались беспорядки после убийства главы наркокартеля Эль Менчо.
В свою очередь издание The Wall Street Journal писало, что картель «Новое поколение Халиско» имел запасной план на случай смерти Эль Менчо.