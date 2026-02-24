В ликвидации главы наркокартеля Эль Менчо виновата его любовница: В Минобороны Мексики рассказали подробности

«В этом месте она встретилась с Эль Менчо, эта романтическая партнерша, и 21 февраля она покидает здание. Была получена информация, что Эль Менчо оставался в этом месте», — рассказал Трехо в рамках ежедневной пресс-конференции мексиканского лидера Клаудии Шейнбаум.