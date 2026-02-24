Депутат Бессараб: россиян в марте ждет 10 нерабочих дней

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следующие трехдневные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Всего в марте будет 10 нерабочих дней, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).
«В приближающемся марте работающих россиян ждет 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней», — сказала депутат.
Бессараб отметила, что всего весенние месяцы 2026 года, помимо обычных пар выходных, подарят возможность отдыхать три раза по три выходных дня. «В первом квартале — с 7 по 9 марта с учетом праздничного Международного женского дня — 8 марта. Во втором квартале — с 1 по 3 мая выпадают выходные на Первомай — Праздник весны и труда, и с 9 по 11 мая будет три выходных в честь Дня Победы», — сказала она.
Парламентарий отметила, что предшествующие праздникам рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращены на 1 час.