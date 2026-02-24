Ричмонд
В США коллапс из-за снежной бури: отменено или задержано более 23 тысяч рейсов

В США отменили 23 тысячи рейсов из-за снежной бури.

Источник: Комсомольская правда

В США в выходные было отменено или задержано более 23 тысяч рейсов на фоне снежной бури. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса FlightAware.

По данным портала, 22 февраля отменено более 3,4 тысячи рейсов, а задержано более 7 тысяч. Наибольшее число отменных рейсов зарегистрировано у авиакомпаний JetBlue (81%) и Republic (77%).

Основными пострадавшими аэропортами стали Международные аэропорты в Нью-Йорке и Бостоне, где отменено около 90% рейсов. Также значительные перебои наблюдаются в Международном аэропорте Ньюарк Либерти и Международном аэропорте Филадельфия.

Ранее KP.RU сообщал, что снежный шторм в США унес жизни 34 человек. Половина из них погибла от холода, убирая снег. В Вашингтоне был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Американцы продолжают бороться с мощными снегопадами, опасным гололедом и экстремальными морозами.

