В США коллапс из-за снежной бури: отменено или задержано более 23 тысяч рейсов

Ранее KP.RU сообщал, что снежный шторм в США унес жизни 34 человек. Половина из них погибла от холода, убирая снег. В Вашингтоне был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Американцы продолжают бороться с мощными снегопадами, опасным гололедом и экстремальными морозами.