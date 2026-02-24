Фигуристка Петросян вернулась в Россию после Олимпиады

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян вернулась в Россию после участия в Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Самолет с фигуристкой на борту приземлился в московском аэропорту Внуково. Вместе с ней в Россию прибыл сопровождавший Петросян на Олимпиаде тренер Даниил Глейхенгауз.
На Играх в Италии Петросян выступала в женском одиночном катании и заняла шестое место. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.