Фигуристка Петросян вернулась в Россию после Олимпиады

Самолет со спортсменкой приземлился в аэропорту Внуково.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян вернулась в Россию после участия в Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Самолет с фигуристкой на борту приземлился в московском аэропорту Внуково. Вместе с ней в Россию прибыл сопровождавший Петросян на Олимпиаде тренер Даниил Глейхенгауз.

На Играх в Италии Петросян выступала в женском одиночном катании и заняла шестое место. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.