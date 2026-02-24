Ричмонд
С начала года во Владивосток на самолетах привезли почти четыре тонны ягод

Вся продукция прошла строгий карантинный контроль и допущена к продаже.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Владивостока продолжает принимать свежие ягоды из-за рубежа. По данным Россельхознадзора, с начала года по 17 февраля через фитосанитарный пост «Аэропорт Владивосток» в Приморье ввезли более 3,9 тонны ягод из шести стран. Причем основная часть — 2,1 тонны — поступила только в феврале. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Чаще всего в багажных отсеках самолетов оказывалась клубника из Египта и Марокко. Также в больших объемах привозили ежевику, голубику, смородину и малину из Перу, Колумбии и Турции. Чили отметилась поставками черешни, правда, небольшими партиями.

Вся продукция прошла строгий карантинный контроль и допущена к продаже.