С начала года во Владивосток на самолетах привезли почти четыре тонны ягод

Аэропорт Владивостока продолжает принимать свежие ягоды из-за рубежа. По данным Россельхознадзора, с начала года по 17 февраля через фитосанитарный пост «Аэропорт Владивосток» в Приморье ввезли более 3,9 тонны ягод из шести стран. Причем основная часть — 2,1 тонны — поступила только в феврале. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».