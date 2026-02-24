Россиянам объяснили, для кого с 1 апреля снизится стоимость ОСАГО

Галушин напомнил, что КБМ пересчитывается для всех водителей раз в год 1 апреля. В расчёт берётся стаж водителя в период с 31 марта предыдущего года по 1 апреля текущего года. Если в этот период водитель не становился виновником аварий, его КБМ снижается. А если аварии по его вине случались, коэффициент будет расти. «Мы видим, что год от года КБМ россиян в целом снижается, растет число безаварийных водителей», — сказал он.