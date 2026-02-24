Ричмонд
Россиянам напомнили о расширенном графике выходных в марте: сколько будем отдыхать

Депутат Бессараб: Россиян ждёт 10 выходных в марте.

Источник: Комсомольская правда

В марте россияне будут отдыхать 10 дней, причем три из них приходятся на празднование Международного женского дня — с 7 по 9 марта. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В приближающемся марте работающих россиян ждет 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней», — напомнила депутат.

Депутат также уточнила график выходных на весну. В первом квартале трехдневные мини-каникулы выпадают на 7−9 марта в честь Международного женского дня. Во втором квартале будет сразу два таких периода: с 1 по 3 мая на Первомай и с 9 по 11 мая по случаю Дня Победы.

Парламентарий отметила, что продолжительность работы в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая уменьшится на час.

Напомним, что 24 февраля в России после трехдневных выходных началась короткая рабочая неделя.

Кроме этого, ранее в ГД выступили с инициативой исключить выходные из числа дней отпуска.