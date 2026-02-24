Россиянам напомнили о расширенном графике выходных в марте: сколько будем отдыхать

Депутат также уточнила график выходных на весну. В первом квартале трехдневные мини-каникулы выпадают на 7−9 марта в честь Международного женского дня. Во втором квартале будет сразу два таких периода: с 1 по 3 мая на Первомай и с 9 по 11 мая по случаю Дня Победы.