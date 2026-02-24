Гуменник надеется выступить на международных стартах в следующем сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник надеется, что в следующем сезоне сможет выступить на международных соревнованиях. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
Гуменник занял 6-е место на Олимпиаде в Италии. В ночь на вторник фигурист вернулся в Санкт-Петербург из Италии.
«Пока план — финал Гран-при России. Буду надеяться, что в следующем сезоне получится выступить на международных соревнованиях. Если так, то буду к ним готовиться, стараться прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом», — сказал Гуменник.
Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.
Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских спортсменов до международных соревнований. Россиянам разрешили выступить только в одиночном катании в квалификации к Олимпиаде, которая прошла в сентябре прошлого года в Пекине. Гуменник и Аделия Петросян стали победителями соревнований и отобрались на Игры.