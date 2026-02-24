Гуменник надеется выступить на международных стартах в следующем сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских спортсменов до международных соревнований. Россиянам разрешили выступить только в одиночном катании в квалификации к Олимпиаде, которая прошла в сентябре прошлого года в Пекине. Гуменник и Аделия Петросян стали победителями соревнований и отобрались на Игры.