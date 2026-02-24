С 1 марта водителей в Новосибирске ждет тройной удар по правам и штрафам

«Инспекторы получат возможность мгновенно проверять актуальность прав и регистрацию машины по онлайн-базам. Это избавит автовладельцев от необходимости возить с собой объемную “папку” с бумажными документами — все сведения будут в открытом цифровом доступе», — подчеркивается в разъяснениях к новому регламенту.
Однако упрощение бюрократических процедур компенсируется ужесточением физического контроля за состоянием автомобилей. С 1 марта инспекторы будут скрупулезнее подходить к осмотру машин: под пристальное внимание попадут шины (сезонность и износ), работоспособность световых приборов, чистота и прозрачность стекол. В случае обнаружения технических неисправностей, угрожающих безопасности, сотрудники ГИБДД получат право накладывать временный запрет на эксплуатацию транспортного средства до полного устранения недостатков.
Параллельно с этим ускорится работа фискальных механизмов. Система автоматической фото- и видеофиксации расширит зону своего влияния: алгоритмы будут выносить постановления о штрафах без участия человека. Более того, процедура взыскания задолженностей станет молниеносной. Теперь за систематическое игнорирование штрафов водитель рискует лишиться заграничных поездок или столкнуться с блокировкой банковских счетов в разы быстрее, чем это происходило ранее.
Власти региона прогнозируют, что комплекс нововведений не только сократит бумажную волокиту, но и повысит общую дисциплину на дорогах, минимизировав риски аварийных ситуаций, связанных с неисправным транспортом.
Напомним, в Новосибирске с весны начнет действовать фильтр на иностранные слова в вывесках.