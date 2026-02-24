С 1 марта водителей в Новосибирске ждет тройной удар по правам и штрафам

Параллельно с этим ускорится работа фискальных механизмов. Система автоматической фото- и видеофиксации расширит зону своего влияния: алгоритмы будут выносить постановления о штрафах без участия человека. Более того, процедура взыскания задолженностей станет молниеносной. Теперь за систематическое игнорирование штрафов водитель рискует лишиться заграничных поездок или столкнуться с блокировкой банковских счетов в разы быстрее, чем это происходило ранее.