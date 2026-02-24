Слуцкий попросил МЧС проверить готовность регионов к паводкам

По приведенным в письме данным, весеннее половодье 2026 года может пройти сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. «При этом в настоящее время уже отмечаются случаи затопления отдельных территорий. Так, в Ольховатском районе Воронежской области 17 февраля размыло земляную дамбу, в результате талые воды затопили несколько поселков. Спасателям пришлось эвакуировать 11 человек», — написал лидер ЛДПР.