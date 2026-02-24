Ричмонд
Слуцкий попросил МЧС проверить готовность регионов к паводкам

Председатель ЛДПР подчеркнул, что защита жизни и здоровья граждан, а также сохранность жилья и объектов критической инфраструктуры должны оставаться приоритетом.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой провести комплексную проверку готовности регионов к весенним паводкам. Об этом он сообщил ТАСС.

«Сегодня ЛДПР направляет письмо министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Вячеславовичу Куренкову с призывом провести комплексную проверку готовности властей на местах к сезону паводков. Чтобы заранее знать, где нужно приложить дополнительные усилия по обеспечению безопасности жилых зданий, объектов критической инфраструктуры», — сказал Слуцкий.

Как отмечается в обращении (есть в распоряжении ТАСС), с приближением периода весеннего половодья и с учетом прогнозов гидрометеорологических служб необходимо оценить степень подготовки регионов, находящихся в зоне риска подтоплений.

По приведенным в письме данным, весеннее половодье 2026 года может пройти сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. «При этом в настоящее время уже отмечаются случаи затопления отдельных территорий. Так, в Ольховатском районе Воронежской области 17 февраля размыло земляную дамбу, в результате талые воды затопили несколько поселков. Спасателям пришлось эвакуировать 11 человек», — написал лидер ЛДПР.

Парламентарий подчеркнул, что защита жизни и здоровья граждан, а также сохранность жилья и объектов критической инфраструктуры должны оставаться приоритетом при подготовке к паводкам.

